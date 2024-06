Irene Filippi campionessa della Gimkana Western

Al primo campionato europeo di Gimkana Western, una prova di abilità e velocità a cavallo, disputatosi recentemente a Cremona hanno trionfato le amazzoni lunigianesi del Piè de La Prada Ranch di Villafranca. Al primo posto assoluto del podio nella categoria junior Irene Filippi,17enne di Pontremoli che ha sbaragliato il campo delle concorrenti. Ma il Pié de La Prada Ranch ha messo in vetrina anche la coetanea Livia Capetta di Villafranca al terzo posto della stessa categoria, poi quarto posto per Noemi Palmieri di Tresana nella categoria youth. Ci sono anche Emma Quartieri di Bagnone, al quinto posto nella categoria special summer, ancora Noemi Palmieri al quarto posto nella categoria babes, e Sabina Capetta al decimo posto nella categoria istruttori.

Un bel successo individuale e di squadra per il ranch villafranchese fondato da Alessandro Pasquelli per consentira alla passione per l’equitazione western di esplodere in Lunigiana. "Il campionato europeo di Cremona svoltosi dal 6 al 9 giugno è stato un evento eccezionale in cui cavalieri e amanti dei cavalli si sono incontrati in quattro giorni di competizioni entusiasmanti e divertimento", spiega Alberto Filippi, che gestisce un bar a Pontremoli ed è il papà della neocampionessa Irene che aveva già guadagnato un secondo posto ai recenti campionati italiani di categoria. La gimkana western è un buon approccio all’equitazione, permette di avvicinarsi al mondo del cavallo partecipando a competizioni che comprendono anche categorie per principianti.

Gli ostacoli spesso riproducono situazioni che ogni cavaliere può incontrare durante una passeggiata in campagna: piccoli ostacoli da superare saltando, strettoie da superare molto lentamente e magari con una sequenza di passi indietro, ostacoli da aggirare, ponticelli di legno e tenti altri imprevisti creati dalla fantasia del giudice di campo.