Investimento su Terrarossa. Lavori del Parco Appennino per l’accoglienza al castello

Maggiore valore per il Castello di Terrarossa grazie al progetto del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano, concluso in questi giorni un progetto che mira a preservare e promuovere il valore storico, culturale e turistico dell’antica fortezza, costato 20mila euro. Il Castello di Terrarossa sorse tra il XVI e il XVII secolo come opera fortificata di pianura con compiti di controllo della Via Francigena. La struttura, eretta da Fabrizio Malaspina, controllava la strada postale per Milano e la barca sul fiume Magra che portava nel tresanese. Nei decenni passati il Castello di Terrarossa è stato oggetto di importati restauri, l’interno ha caratteri monumentali, compreso il grande cortile e un vasto spazio ombreggiato.

"Questa costruzione seicentesca merita una collocazione di tutto rispetto all’interno della Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano – spiega Fausto Giovanelli, coordinatore della stessa Riserva Mab Unesco –. Il progetto attuato dal Parco Nazionale dell’Appennino ha previsto alcune sottolineature che evidenziano questa nuova collocazione, ma che lo rendono anche più accessibile e accogliente come luogo unico". Dentro al castello è stata realizzata una seduta centrale, in linea con i canoni costruttivi, rivestita in lastra metallica con seduta in pietra: non solo segnalerà la presenza del castello, ma darà anche un punto di incontro e di riposo per i visitatori. Sono stati poi posizionati vasi di terracotta con oleandri, piante note nell’antichità per la loro tossicità ma anche particolarmente resistenti a caldo e siccità. Sono stati acquistati anche tavoli e sedie da esterno che permetteranno ai visitatori di godere della vista panoramica e di trascorrere piacevoli momenti all’aperto.