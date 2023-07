Investì un poliziotto: condannato per tentato omicidio a oltre 3 anni

È stato condannato a tre anni e due mesi, Jacopo Cecchini, 27 apuano, dal tribunale di Milano per tentato omicidio, ovvero l’aver investito un poliziotto che cercava di fermarlo mentre sfrecciava con la sua auto per le strade di Milano. I fatti risalgono a dicembre del 2021 quando il 27enne tentò più volte di speronare una volante, dopo aver percorso a forte velocità le strade del centro città, senza prestare attenzione ai limiti di velocità.

Dopo non aver rispettato un semaforo rosso si è dato alla fuga inseguito da una volante. A bordo con il giovane (che poi si era presentato alle forze dell’ordine) alcuni suoi amici. Tentò di speronare l’auto della polizia e poi è rimase imbottigliato nel traffico di corso Sempione. Uno dei poliziotti scese dal mezzo per fermarlo, ma il 27enne lo travolse facendolo sbalzare per circa 15 metri. Il ragazzo, che soggiornava in un hotel della città lombarda, non venne rintracciato, ma si presentò lui spostaneamente.