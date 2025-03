Nasce con una grave insufficienza respiratoria, un team di specialisti gli salva la vita

Massa, 4 marzo 2025 – Salvato da una grave insufficienza respiratoria grazie a un intervento miracolo e alla solidità della rete sanitaria toscana. Il protagonista della vicenda è il piccolo Edoardo, un vivace neonato di soli sei mesi, tornato di recente all'Ospedale del Cuore per un controllo di routine.

Il bambino, nato nello scorso agosto presso l'ospedale Versilia con un'infezione polmonare, ha vissuto una vicenda straordinaria che testimonia l'eccellenza del team pediatrico dell'Ecmo di Monasterio. Appena venuto al mondo, Edoardo ha manifestato segni di grave insufficienza respiratoria, che hanno richiesto un immediato trasferimento nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Quando il suo stato di salute si è ulteriormente aggravato, è stato necessario l'intervento dell'Ecmo Team di Monasterio.

Il bambino è stato raggiunto attraverso l'Ecmo Mobile, un’ambulanza appositamente attrezzata, che ha impiantato al neonato la macchina cuore-polmoni, conducendolo poi a Massa. Dopo quasi due settimane critiche in Ecmo, i polmoni di Edoardo hanno recuperato gradualmente, insieme al cuore e agli altri organi compromessi. Uscito dal pericolo e successivamente monitorato in terapia intensiva, il piccolo è stato trasferito in degenza pediatrica, dove ha trascorso circa un mese. Il tempestivo intervento e la competenza del personale dell'Ospedale del Cuore hanno contribuito a salvare la vita di Edoardo.

Ora Edoardo è in piena salute e si gode l'affetto della sua famiglia. Le sue condizioni, confermate eccellenti, gli permetteranno di vivere una vita normale. “La vicenda di Edoardo dimostra l'efficacia della rete pediatrica regionale”, afferma il dottor Vitali Pak, a capo della Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Ecmo Team, sottolineando come il sistema regionale abbia consentito all’Ecmo Team Mobile di operare prontamente in situazioni neonatali critiche.

“La storia di Edoardo rappresenta la forza del lavoro di gruppo, un lavoro condiviso tra professionisti e aziende diverse. La nostra Terapia Intensiva - spiega la dottoressa Elisa Barberi, Responsabile della Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale - ha lavorato come una squadra: infermieri, perfusionisti e medici si sono impegnati in una gestione complessa del piccolo che ha richiesto l’utilizzo dell’Ecmo e terapie innovative. Siamo felici per Edoardo che ha rappresentato anche una grande occasione di crescita professionale per tutto il team”.

“L’Ecmo Team ha salvato il nostro Edoardo – racconta commossa la mamma - Lo abbiamo riportato a casa in perfetta salute, senza che abbia subito implicazioni sotto nessun punto di vista, sia a livello polmonare, che cardiaco, che cerebrale. Ho solo da ringraziare Monasterio, il suo personale e tutti i medici e sanitari che si sono presi cura di Edoardo”.