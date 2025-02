’Lezione’ all’Ospedale del Cuore per i ragazzi della Staffetti. Dal laboratorio alle applicazioni

Uscita d’eccezione per gli studenti della scuola media Staffetti di Massa. I ragazzi sono stati infatti all’Opa per l’ultima lezione dell’"introduzione al disegno Cad e uso stampante 3D". Si tratta di un corso, finanziato con il Pnrr, che è stato svolto, principalmente, presso il laboratorio Stem (delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche) della scuola Staffetti del viale della Stazione dalle insegnanti Silvia Tucci e Alessia Riccia con gli alunni delle classi terze e ha avuto, come evento conclusivo, la visita unica e particolare ai laboratori sperimentali di biotecnologie presso l’Ospedale del Cuore di Massa, proprio per capire quali applicazioni possa avere la stampante 3D in campo medico.

Lo staff della Fondazione Monasterio e dell’Opa, sotto la regia dell’ingegnere Simona Celi, ha accolto i ragazzi con grande professionalità e gentilezza. Dopo una breve presentazione di ciò che avviene in questi laboratori, i ragazzi hanno potuto osservare e toccare i modelli 3D di cuori realizzati con le stampanti in dotazione dei laboratori. L’importanza di questa tecnica innovativa è stata sottolineata dal dottor Alberto Clemente, medico radiologo che affianca il team di ingegneri biomedici nella realizzazione di modelli per le simulazioni. I modelli 3D realizzati riproducono i cuori di pazienti grandi e piccini che devono subire operazioni complesse e i chirurghi prima di intervenire studiano e si esercitano su questi modelli che riproducono perfettamente la forma, le misure e le anomalie del cuore del paziente. Un lavoro complesso che inizia con ecografie e risonanze magnetiche per creare un modello virtuale tridimensionale al computer che poi verrà stampato con una delle tre stampanti presenti nel laboratorio.

I ragazzi hanno seguito con interesse ed entusiasmo la ’lezione’. Chissà se fra loro ci sarà un futuro membro di questo team di eccellenza del nostro territorio.