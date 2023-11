Ragazza inseguita dall’ex, la sicurezza blocca l’uomo

Carrara, 27 novembre 2023 – Lui la insegue, lei si rifugia nel locale in cerca di protezione. Siamo in via del Bravo, è mezzanotte tra venerdì e sabato scorso. Nel locale Swamp a Nazzano c’è pieno di giovani che affollano la pista, la musica sale, ci si diverte. Fuori c’è chi cerca parcheggio e chi fa la fila per entrare. Alla porta i ’buttafuori’ e Martin Cherubini, collaboratore esterno e fratello del titolare Andrea. Tutto va per il meglio fino a quando da lontano una ragazza sui 30 anni che cammina con passo svelto si avvicina a loro. Ha i capelli rossi, è vestita da sera. Non dice niente, si rifugia subito dietro chi è all’entrata, loro capiscono e la lasciano passare.

"Dietro di lei un uomo sui 35 anni - racconta Martin Cherubini -, immagino fosse il suo ex. Lo abbiamo subito bloccato insieme alla sicurezza, era molto agitato". La situazione cambia volto, c’è tensione, così "ci siamo approcciati a lui con calma cercando di tranquillizzarlo - continua Cherubini -, continuava a dire che voleva entrare e noi gli ripetevamo che non era possibile vista la situazione. Poi ci ha voltato le spalle, è andato verso la sua macchina e sgommando è andato via". Sembra tutto risolto, la serata torna alla normalità fino a quando, circa 20 minuti dopo, quella macchina si ferma proprio davanti al locale e scende l’uomo.

"Questa volta è venuto verso di noi con prepotenza e ha cominciato a urlare dicendo che lui doveva entrare, ma noi abbiamo continuato sulla nostra linea cercando di tranquillizzarlo. Gli ho spiegato che doveva affrontare la cosa a mente lucida, al momento non era in grado di ragionare". Intanto in quel frangente dalla porta di ingresso esce la ragazza che si mette dietro i ’buttafuori’, così vengono chiamati i carabinieri. Manca poco all’una, sul posto arrivano anche gli uomini dell’Arma "che hanno chiesto all’uomo di andare nella sua auto e dall’altra parte della strada c’erano loro con la ragazza - conclude infine Cherubini -. Hanno preso i nominativi e sono stati davanti al locale per più di 2 ore parlando con i due. Meno male la ragazza ha trovato un posto dove rifugiarsi".