Inoki, special guest al Barlume. Concerto live fra rap e impegno

Barlume, Zero Live, Hico e PlayTheVoice sono uniti per l’organizzazione di Unique, uno spettacolo rap/hip hop che vedrà come special guest Inoki in programma domani, domenica 21 aprile al Barlume di Carrara. Inoki, Fabiano Ballarin, è un rapper che ha giocato un ruolo significativo nello sviluppo e nella diffusione del rap nel panorama italiano. La sua musica è stata caratterizzata da testi spesso controversi e impegnati, affrontando tematiche sociali, politiche e personali. Inoki ha contribuito a definire un nuovo stile nel rap nazionale, influenzando generazioni successive di artisti e lasciando un’impronta indelebile sulla cultura hip-hop del Paese.

Ma prima di arrivare al momento clou dell’evento si esibiranno sul palco altri talentuosi artisti locali: SER, Marco Di Lauro, etichetta Orangle/Mendaki e produttore Eugene, vanta già una collaborazione di spicco come il brano dal titolo "Non Piangere stanotte", realizzato con la leggenda della Italo disco anni ‘80 Savage, aka Roberto Zanetti.

Si esibirà in un concerto live di un’ora, accompagnato da Elena Cirillo e durante la serata presenterà, in anteprima, Gravità, nuovo singolo con feat. dello stesso Inoki in uscita il 22 aprile . Sisma dal collettivo 202 una giovane promessa dell’ Urban massese. Joao Carrera la popstar di Carrara che con i suoi brani dalle sonorità esotiche riesce a trasportarci in degli universi sconosciuti. Classe 2003 porta in alto il vessillo della sua città natale e dei Flower Fanti,collettivo artistico all’attivo già da diversi anni.

Dopo il Dj set di Inoki proseguirà infine la serata Dj Baba, all’anagrafe Brian Chelini è lo stregone dello scratch, con la sua tecnica ha portato a casa il primo posto al Killa Combat Scratch 2021 ed è pronto a farci sentire tutte le sue nuove Skills sul palco del Barlume. La serata avrà inizio alle 19.30 con apericena e proseguirà con le esibizioni. Info e prevendite: 327 1209515 e 380 7111690. Evento realizzato con il sostegno degli sponsor Allianz Assicurazioni di Molignoni, Bedini e Gibellini, Gelateria Grandcru e Megalodon Modern Barber.