Iniziato il restyling della piazza vicino l’Asl. Piano da 300mila euro

Sono cominciati da pochi giorni i lavori per la completa riqualificazione della piazza che si trova all’incrocio tra via Verdi e via San Francesco. Per il completo rifacimento dell’area, porta della città per chi arriva da Massa, l’amministrazione ha stanziato poco più di 300mila euro, mentre i cantieri dureranno poco più di tre mesi. Il progetto prevede il rifacimento della piazza con una nuova disposizione delle aiuole che consentirà non solo di riqualificare, ma anche di proteggere lo spazio interno e renderlo più sicuro e più fruibile alla cittadinanza. La vecchia pavimentazione in mattonelle di cemento sarà sostituita con una una combinazione di pietra arenaria di ‘Matraia’ alternata a liste decorative in marmo bianco, stesso materiale che sarà utilizzato per i cordoli dei nuovi marciapiedi. Nella nuova piazza ci sarà poi spazio per piante di bosso, olivi e acero rosso.