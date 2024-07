Infopoint per i turisti attivo in municipio

E’ di nuovo attivo, anche per quest’anno, il punto di informazioni turistiche del Comune di Aulla, sito negli uffici del municipio. Come ogni stagione il servizio, fondamentale in una località così centrale, ha l’obiettivo di andare incontro ai bisogni dei turisti pronto a fornire tutte le informazioni necessarie a scoprire e a conoscere il territorio. Il point è seguito da personale messo a disposizione dalla Pro Loco “Viviamo Albiano”, ed è specializzato nella materia turistico-ricettiva. Chiara Pastine, conosce 4 lingue e il territorio della Lunigiana. "Abbiamo dato il via alla stagione con la professionalità di Chiara Pastine, che conosce quattro lingue, la materia turistica e il territorio della Lunigiana. – commenta il vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Aulla Roberto Cipriani – Un’importante risorsa per dare un servizio di qualità ai turisti che passano dal nostro punto informazioni. E’ un servizio molto richiesto e fondamentale non solo per Aulla, ma anche per tutta la Lunigiana avendo una posizione centrale. Ogni anno cerchiamo di migliorare e, cosa da non sottovalutare, è che da adesso in poi tutte le informazioni riguardanti gli eventi del Comune di Aulla saranno veicolate non solo in italiano ma anche in lingua inglese, proprio per arrivare il più possibile al turista."

"Siamo molto attivi - spiega Chiara - l’intenzione è quella di promuovere il territorio e le sue peculiarità, dalla cultura, allo sport e allo spettacolo, tramite il servizio di apertura dell’infopoint al pubblico e tramite una campagna promozionale attraverso i social media, quali Facebook e Instagram. Spazio anche a Visit Tuscany, preziosa vetrina del turismo in Toscana. E’ importante promuovere gli eventi del territorio, del Comune di Aulla e limitrofi che rendono viva la terra di Lunigiana. Ci sono moltissime possibilità per questo territorio ricco di storia, natura e ricchezze enogastronomiche apprezzate a livello internazionale e come addetta all’ufficio informazioni turistiche farò del mio meglio per valorizzarle collaborando con tutti gli enti che si occupano di promozione e organizzazione di eventi" Per i mesi di luglio e agosto l’ufficio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre il sabato sarà aperto dalle 9 alle 12. Durante il mese di settembre l’ufficio sarà aperto solo il venerdì e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

A.B.