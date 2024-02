Infermiere a domicilio. Nasce un nuovo servizio della Pubblica assistenza per i piccoli interventi

Carrara, 18 febbraio 2024 – Agli ambulatori medici della Pubblica assistenza di Marina di Carrara arriva l’infermiere a domicilio. Un nuovo servizio dedicato a chi non può muoversi dal letto di casa ma ha bisogno di cure mediche. Piccoli interventi come rimuovere dei punti di sutura o cambiare un catetere, ma che senza una figura professionale come un infermiere non si possono effettuare tra le mura domestiche.

Non solo: la Pubblica assistenza ha attivato anche il servizio di ‘family doc’, un medico di medicina generale che oltre alle visite mediche può prescrivere i farmaci. Entrambi i servizi sono attivi su appuntamento dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30, e sono a pagamento. Il medico di base costa 50 euro, mentre per i servizi infermieristici il costo varia a seconda della prestazione.

"Il servizio è a pagamento ma l’introito, al netto dei costi, viene destinato interamente alle attività della Pubblica Assistenza come ente no profit – spiega la dottoressa Rigoletta Vincenti, la direttrice sanitaria degli ambulatori medici – e chi si avvale dell’infermiere ‘a km zero’ sostiene concretamente le attività dell’associazione perché con il proprio contributo consente di attrezzare i mezzi di soccorso, di investire sulla formazione dei volontari, di promuovere giornate di prevenzione gratuite presso il centro medico di via Nazario Sauro. Anche questo è un modo per rafforzare il welfare e la medicina territoriale. Fornire un’assistenza qualificata a domicilio è un valore aggiunto per l’associazione e un beneficio per la comunità. Si tratta di un servizio utile ma anche delicato, che i nostri infermieri volontari svolgono con entusiasmo e sensibilità". Gli ambulatori medici della Pubblica assistenza oltre ai servizi a pagamento, offrono alla cittadinanza degli esami gratuiti dedicati alla prevenzione. L’ultimo risale a gennaio e in sole 4 ore sono state visitate una cinquantina di persone. Nello specifico lo staff medico ha effettuato gratuitamente 25 visite dermatologiche, 4 geriatriche e 18 ecografie.

“Nel mio lavoro di pneumologa ho visto tantissime patologie croniche invalidanti e chi ne soffre ha necessità di fare controlli frequenti – aggiunge la dottoressa Vincenti –. Si tratta di pazienti che si muovono a fatica e che per fare anche un semplice bendaggio sono costrette a richiedere il trasporto. Questo tipo di servizio è svolto dalla Asl e noi non vogliamo sostituirci, anzi, ma diventare un supporto e sopperire alle numerose richieste di interventi a domicilio. La popolazione anziana è in continuo aumento è quello che prima era il vertice della vita ora è diventato un quadrilatero, con anziani che spesso superano le nascite, e questo grazie ai passi da gigante che ha fatto la medicina. Una popolazione anziana che ha bisogno di cure specifiche, anche un banale clistere fatto da personale infermieristico. Nel nostro staff c’è anche un anestesista, si chiama Claudio Falchi e per esempio può intervenire in casi di pazienti che sono alimentati artificialmente. Avere un anestesista è sicuramente un valore aggiunto".