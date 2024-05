Indicazioni per il porto. Ecco le prescrizioni per la sostenibilità del piano regolatore

Quasi ottanta pagine di prescrizioni e di ’raccomandazioni’. Il documento della Vas sul piano regolatore portuale, firmato dalla commissiione Ambiente del ministero, prevede una serie di prescrizioni e di indicazioni su come procedere con l’iter per l’approvazione.

Di fatto nelle 78 pagine che hanno preso in esame il faldone del piano del porto, attese all’Autorità portuale, si dà indicazione su determinati riferimenti normativi, sugli aspetti della portualità alternativi al piano regolatore, sulla caratterizzazione, sulla biodiversità, sulla morfodinamica costiera. Tutti argomenti su cui il presidente Mario Sommariva e lo staff che sta redigendo il piano regolatore portuale dovranno mettere mano perché il documento da approvare sia completo in sede di comitato portuale.

"Una procedura normale – ha commentato con soddisfazione il presidente Sommariva – che dà indicazioni su cosa migliorare. Sarà poi la Via a intervenire nel merito del progetto. Noi siamo pronti a mettere mano a queste prescizioni che attendevamo e fanno parte del normale iter procedurale. Una volta allegati tutti i documenti ricchiesti dalla commissione di Via procederemo spediti nel comitato portuale per l’approvazione. Si tratta – ha ribadito Sommariva di prescrizioni affrontabili e sostenibili. Le opere portuali poi dovranno essere sottoposte alla Valutazione di impatto ambientale. Adesso si tratta di una pianificazione strategica".

Intanto il Comitato di gestione dell’Autorità portuale ha approvato il bilancio consuntivo del 2023. In tre anni, fra La Spezia e Carrara sono stati fatti investimenti per 180 milioni e sei milioni di euro di avanzo di gestione. "Il porto – precisa Sommariva – si dimostra volano determinante per lo sviluppo economico e sociale della città".