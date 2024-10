Incubo affitti, "introvabili e più cari"

Il mercato degli affitti immobiliari residenziali appare “disertificato“. Lo conferma il presidente di Fiaip Massa Carrara che fa il punto sulla situazione. "La discrepanza tra domanda e offerta è talmente vasta che per i clienti, per lo più giovani coppie, lavoratori e professionisti, trovare casa in affitto a Massa, Montignoso, ma anche in Lunigiana, è diventato un vero e proprio terno al lotto. A maggior ragione, essendo la domanda superiore all’offerta i prezzi sono schizzati di un 15% rispetto al periodo pre-Covid. Nonostante ciò, su tutta la provincia il mercato delle locazioni residenziali sembra non conoscere crisi, con gli immobili che una volta messi sul mercato vengono subito ricollocati. Un nodo del mercato delle locazioni, rimane la burocrazia che non permette di avere dinamicità in situazioni di difficoltà e non consente la riconsegna al proprietario dell’immobile in tempi ragionevoli gravandolo di spese e tasse assurde, con la conseguenza di togliere immobili ad uso residenziale a favore delle locazioni brevi/turistiche e della creazione di B&B". Ad aggiungersi al coro è l’agente immobiliare Alfredo Camera: “E’ diventato sempre più difficile reperire immobili in affitto, c’è un’alta richiesta ma non è supportata dall’offerta che è ridotta ai minimi termini. Per alcune aree più appetibili al turista, come per esempio il nostro litorale, dobbiamo fare i conti con sempre più abitazioni convertite a strutture ricettive per affitti brevi".

Per quanto riguarda, invece, la compravendita, dall’analisi del centro studi Fiaip emerge che "nella provincia di Massa Carrara, nel primo semestre del 2024 i valori degli immobili restano invariati rispetto all’anno precedente", anche se analizzando nel dettaglio l’intero territorio "si registrano difformità morfologiche e mercati diversi. In generale si evidenzia un mercato caratterizzato da una domanda trainata da famiglie e coppie in cerca della prima casa e da investitori". "Buon andamento per i quartieri di Marina di Massa, Montignoso e Marina di Carrara prossimi alla vicinanza del mare, inoltre tiene il mercato residenziale nelle città di Massa e di Carrara".

Mentre, la zona dell’entroterra Lunigianese sembrerebbe "soffrire delle politiche lavorative e della mancanza di servizi che portano allo spopolamento, le compravendite residenziali sono quindi in calo così come la valutazione degli immobili. Qui sono calate anche le richieste da parte degli investitori stranieri (provenienti prevalentemente dal Nord Europa e dal Nord America), o meglio, vengono meno proprietà immobiliari con determinate caratteristiche che rappresentano il sogno della maggior parte degli amanti della Dolce Vita. Gli immobili ubicati nel centro storico degli antichi borghi e i caratteristici casali con grandi spazi verdi sono sempre più introvabili".

Ilaria Vallerini