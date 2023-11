Incoronato sbotta: "Chiamo i vigili". Persiani: "Ho avuto paura a parlare"

E’ stato un consiglio comunale ad alta tensione quello per l’adozione della variante Sogegross, con la maggiorana schiacciata dalle proteste dei cittadini presenti in aula. Addirittura il presidente del consiglio, Agostino Incoronato, è arrivato a ‘minacciare’ l’uso di "sistemi coercitivi" per mantenere la calma, ossia l’intervento dei vigili urbani: "Continuate e io ve lo prometto. Se non fate parlare i consiglieri vi faccio questo regalino". Pi rivolto alla consigliera Dell’Ertole: "La smetta, lei la posso fare allontanare subito". Fischi e proteste sovrastano anche gli unici interventi dei consiglieri di maggioranza, Marco Lunardini e Filippo Frugoli: "Mentre qua c’è chi fa scelta responsabilità di là c’è chi vi usa solo come elettori" dice Frugoli. Dopo il voto favorevole la tensione aumenta ancora. Incoronato apre i lavori per l’approvazione del Regolamento sulle spese di rappresentanza e toccherebbe al sindaco Persiani parlare. Non si alza ma le sue parole si sentono attraverso il microfono acceso di Incoronato: "Io in queste condizioni non posso intervenire… E’ finito il dibattito, possono andare". "Chiama l’agente per accompagnare fuori il pubblico", dice Incoronato. Partono urla dal pubblico e ancora il sindaco... "minacce... Tutto registrato vero?" E poco dopo: "Stanno minacciando, è un reato. La discussione è finita, i reati vanno puniti. Le discussioni vanno bene, le minacce no", con il sindaco che prende il cellulare e sembra che inizi a registrare quello che succede. I cittadini lasciano l’aula, si riaccende poco dopo un microfono e ancora la voce del sindaco: "Non possiamo permettere queste cose, perché se iniziamo così poi ci catapultano dall’altra parte. Quando vanno ad attaccare la sede della Cgil allora bisogna incazzarsi. Qua manca più che ci mettono le mani addosso. O no? Io non ho parlato perché avevo paura, ve lo dico sinceramente". Continua il consiglio in pochi secondi per l’approvazione del regolamento spese di rappresentanza con 17 presenti rimasti. "Vi ringrazio per aver partecipato a questo consiglio molto particolare ma son cose che ci toccano e le dobbiamo fare", le ultime parole di Incoronato.