Incoronati i migliori chef "La gara sarà potenziata"

Incoronati i migliori cuochi dì’Italia del Pentathlon della cucina, gara per valorizzare le capacità professionali nelle attività di cucina di tutti i giorni, la grande novità di Tirreno Ct. Tre i vincitori di 18 anni per la categoria junior tutti e tre provenienti dell’Istituto alberghiero “Carnacina” di Bardolino. Al primo posto Yahya Souati (97 punti), secondo Artiom Euciuc (96,67) e terzo Max Panainte (94). Per i senior primo il ligure Paolo Ganci (94) di Spotorno, secondo Luca De Biase (90,67) e terzo Giancarlo Cammisa (88,33). De Biase e Cammisa lavorano entrambi nello stesso ristorante a Peschiera del Garda. A sfidarsi nelle 5 prove di attività quotidiana in cucina sono stati 35 concorrenti. "È stata una competizione completamente nuova sulle abilità giornaliere dei cuochi. Nonostante l’iniziale preoccupazione e la comprensibile agitazione per il debutto dell’iniziativa, la gara è stata molto positiva e tutti si sono messi alla prova anche su abilità che non usano come sfilettare un pesce se il ristorante dove lavora non cucina pesce", spiega Fabio Tacchella ideatore della competizione. "La gara ha fatto emergere, e colmare, quelle lacune che un professionista si porta dietro, magari dai tempi della scuola e che non aveva mai avuto modo di affrontare e migliorare. È stato un confronto costruttivo e istruttivo con i giudici, chef executive di grandi compagnie di navigazione e grandi catene di ristorazione che non soltanto hanno giudicato ma si sono messi al pari dei concorrenti e hanno fatto vedere come disossare correttamente un pollo o sfilettare un pesce. Questo ha dato molto valore alla competizione che non era soltanto una gara ma anche un aggiornamento professionale".

Soddisfazione per la gara è stata per Paolo Caldana, patron di Tirreno Ct. "La fiera ha avuto quest’anno un rilancio enorme, con affluenza interessata e espositori contenti. Il Pentathlon il prossimo anno sarà triplicato perché in cucina c’è bisogno di professionalità tutti i giorni, per essere cuochi c’è bisogno di sapere sempre di più".