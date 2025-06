Incontro sulle antenne. Sarà presentato il programma comunale

In Comune si terrà oggi alle 17 un incontro pubblico sul programma delle antenne. Dopo l’introduzione da parte dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, il progettista di Ambiente Spa incaricato dal Comune illustrerà i contenuti del programma. Quindi spazio agli interventi del pubblico. Modera l’incontro Matteo Garzella, Garante dell’Informazione e della Partecipazione del Comune. I cittadini potranno far pervenire contribuiti e proposte rispetto alla proposta del programma degli impianti di radiocomunicazione entro il 19 luglio per posta elettronica all’indirizzo [email protected]. I contributi pervenuti saranno analizzati dall’amministrazione prima della discussione in consiglio comunale. Il programma comunale degli impianti di radiocomunicazione definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti ed ha una valenza triennale. Può essere aggiornato annualmente a seguito della presentazione dei Piani di sviluppo da parte dei gestori telefonici ai fini dello sviluppo della rete. Con la definizione di questo strumento il Comune intende perseguire una serie di obiettivi, tra cui la realizzazione di misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, preservando la salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.