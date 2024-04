Incontro con Scapinelli e Rashid

Oggi alle 17,30 in città ci saranno Rita Scapinelli e Ali Rashid, candidati per la lista europea ‘Pace Terra e Dignità. I due esponenti politici si incontreranno con i cittadini per parlare di pace nell’aula sociale della parrocchia di Santissima Annunziata. In particolare Scapinelli interverrà sulle questioni economico sociali legate, anche nel nostro paese, alla cosiddetta ‘economia di guerra’ e alle spese militari, mentre Rashid tratteggerà un quadro della tragedia del popolo palestinese a Gaza. Interverranno esponenti locali e regionali delle realtà e forze che compongono ‘Pace, terra, dignità’. Si tratta della lista che sostiene Michele Santoro alle elezioni europee, e che deve raccogliere 75 mila firme entro il 30 aprile. Santoro sarà capolista in quasi tutte le circoscrizioni, mentre il secondo nome è quello della giornalista Benedetta Sabene, autrice del libro ‘Ucraina. Controstoria del conflitto’.