Incontro con gli allievi dello ’Zaccagna’ ’Attitude’, natura dei boschi selvaggi in 150 fotografie di Shoubridge

Venerdì a Carrara, doppia presentazione del libro fotografico naturalistico “Attitude” di Lorenzo Shoubridge. L’associazione “Zaccagna, ieri e oggi” e il Cai di Carrara organizzano per venerdì alle 17,30 in Comune a Carrara la presentazione del libro fotografico “Attitude” del fotografo naturalista Lorenzo Shoubridge che alle 11 nella stessa giornata si incontrerà con gli studenti dello ’Zaccagna’. “Attitude” è il secondo libro del fotografo toscano, questa volta dedicato al territorio del Mont Avic e della Valle di Champorcher in Valle d’Aosta. Durante l’ultimo anno e mezzo il lavoro di Shoubridge si è concentrato nel difficile territorio alpino dando vita a un report sulla fauna e la flora. Con oltre 150 immagini, realizzate in condizioni estreme, l’autore ha voluto narrare una storia profonda, intensa, intrisa di emozioni e di opposizioni che coglieva nelle zone di luce e ombra del territorio dove ha vissuto e che ha scelto di documentare. Il volume che presenterà racconta la complessa bellezza e la biodiversità che anima queste terre. Tra le immagini che compongono il libro è compresa una che rappresenta un topo quercino in caccia premiata nel 2022 con prestigioso premio Wildlife Photographer Of The Year e che fa parte di una narrazione più ampia dedicata ai piccoli roditori.

Il libro è stato curato da Claudia Giusti, che è storica d’arte e fotografa, e contiene la prefazione di Fortunato Gatto che rimane il fotografo paesaggista più importante italiano e tra i più conosciuti al mondo. Riccardo Canesi sarà tra i relatori insieme ad Antonio Gasperi del Cai di Carrara ed Ennio Biggi, Presidente del Club Fotografico Apuano. Nella stessa giornata Shoubridge incontrerà, alle 11, gli studenti dello ”Zaccagna -Galilei” nell’istituto di Fossola.

L’incontro con gli studenti è propedeutico al Concorso fotografico nazionale lanciato dall’Istituto carrarese su “Sostenibilità: sogno o realtà?”, ideato da Chiara Colotti, docente del “Galilei”.