Incontro al Carmi per i docenti

Il Polo museale del Comune di Carrara presenta il ricco programma di iniziative pensate per le scuole. Il Comune, in collaborazione con gli operatori museali di Nausicaa e l’archeologa Alice Rappelli, promuove incontri e laboratori didattici per far avvicinare i più giovani al patrimonio museale. Oggi alle 16 al Carmi della Padula l’incontro rivolto agli inseganti delle scuole per la presentazione dell’offerta formativa del Mudac, del Carmi e dell’area archeologica di Fossacava. Intervengono Gea Dazzi assessore alla Cultura, Cinzia Compalati direttore del Settore Cultura, Stefano Genovesi, direttore del Museo del marmo e dell’area archeologica di Fossacava.