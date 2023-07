Tragedia della strada, bagnino muore a 43 anni. "Vita ingiusta, ti amerò per sempre"

Montignoso (Massa Carrara), 3 luglio 2023 - Tragedia della strada sabato notte. Sul cavalcavia di Cinquale ha perso la vita Marco Panesi, 43 anni, originario di Romagnano e assistente bagnanti in Versilia. L’uomo stava rientrando a casa a bordo del suo scooter dopo una giornata trascorsa in spiaggia: una giornata di lavoro come tante.

La fine di un turno di lavoro dovrebbe essere sempre un momento che anticipa qualche ora di relax, tempo da trascorrere in famiglia o a prendersi cura di sé. Invece per Marco Panesi è stato l’anticamera di una tragedia: l’uomo, che lavorava come bagnino al Bagno Margherita di Forte dei Marmi da alcuni anni, ha trovato la morte a bordo del suo scooter proprio sulla via del rientro verso casa, poco dopo l’ora di cena, su quel cavalcavia che aveva percorso altre mille volte. "Lo abbiamo salutato dopo un sabato di lavoro al mare – spiega Chiara Radicchi del Bagno Margherita – Era con noi fino a pochi minuti prima della tragedia, si era trattenuto a parlare con qualche cliente: tutti gli volevano bene, era speciale".

Mentre si attende ancora che siano fissati i funerali del 43enne, la moglie Caterina non si dà pace e affida ai social, che si sono stretti in un grande e virtuale abbraccio attorno alla famiglia, parole rotte dal dolore: "Sei la persona che ho amato con tutta me stessa per vent’anni della mia vita – dice – Ti ho amato così tanto da togliermi il fiato, questa non dovevi farmela, ti amerò per sempre, riposa in pace amore mio".

Erano circa le 21.50, Marco Panesi stava transitando alla guida del suo mezzo in direzione Renella quando per cause che sono ancora in via di accertamento, una volta arrivato a percorrere il cavalcavia della strada intercomunale, avrebbe perso il controllo dello scooter.

A quel punto è andato a urtare violentemente contro il guard-rail destro, sbattendo probabilmente la testa. L’impatto è stato forte, devastante, al punto che il mezzo a due ruote ha proseguito la sua corsa ed è stato ritrovato distante molti metri – circa una cinquantina – dall’altra parte della carreggiata. Non appena è scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i soccorritori della Croce Verde di Forte dei Marmi. Purtroppo però i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. Sono intervenuti anche i carabinieri di Montignoso e la polizia, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso fino a tarda ora, intorno all’una di notte. La dinamica è al vaglio degli investigatori.

"Sarà difficile dire ai tuoi figli che non ci sei più , ma cercherò di essere forte – sono le parole disperate della moglie Caterina – Dovrò essere forte come non lo sono mai stata. Ho il cuore in pezzi, la vita fa schifo". Oltre alla moglie, il 43enne lascia due figli di 5 e 7 anni. Anche la comunità sportiva è in lutto, Marco Panesi era infatti fratello di Giorgio, in passato attaccante della Massese.