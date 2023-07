A 43 anni muore nella notte in un incidente stradale

Montignoso, 2 luglio 2023 - Tragedia ieri sera al Cinquale: un uomo di 43 anni originario di Romagnano ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Intorno alle 21,50, l'uomo stava transitando a bordo del suo scooter da Cinquale in direzione Renella quando, per cause ancora da accertare, arrivato sul cavalcavia della strada intercomunale, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a urtare contro il guard-rail destro, sbattendo la testa.

Lo scooter ha proseguito la corsa per una cinquantina di metri prima di fermarsi dall'altra parte della carreggiata. Sul posto sono arrivati dopo pochi minuti i soccorsi della Croce Verde di Forte dei Marmi, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montignoso e la polizia, che hanno effettuato i rilievi fino all'una di notte. La dinamica è ora al vaglio degli investigatori.