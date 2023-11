Incerto il futuro del mercato. Intanto si sposta

Non si sa ancora quale sarà il futuro del mercato del martedì a Massa: al momento tutte le ipotesi sono ancora sul tavolo, da una riorganizzazione funzionale in centro (perchè non fare il mercato in due giornate nella ztl?) all’eventuale trasloco (un ritorno) sul viale Roma, però già osteggiato dai residenti. Una cosa è certa: così com’è ora funziona poco e crea enormi disagi alla circolazione in una città dove è già complicato trovare parcheggio. Dispersivo per la collocazione, con una distribuzione dei banchi tutta da rivedere in fase di concertazione con gli operatori di categoria. Andrà trovata un’altra sistemazione provvisoria per quando partiranno i cantieri in viale Chiesa e Largo Matteotti, che dureranno diversi mesi, tanto per iniziare e già questo passo non sarà per niente facile.

Già da questo mese di novembre, inoltre, in occasione dell’allestimento delle iniziative natalizie in piazza Aranci e nel centro, parte del mercato dovrà spostarsi. Dal 21 novembre al 9 gennaio, infatti, i banchi del mercato di piazza Aranci si sposteranno sulla corsia ascendente di viale Chiesa, oggi aperta al traffico e che consente di alleggerire l’imbuto di macchine e camion nelle ore di punta, e in altri spazi liberi in centro. Inoltre ci saranno anche altri banchi sempre lungo questo asse viario: tornano infatti anche le bancarelle della Fiera di Natale nelle tre domeniche del 3, 10 e 17 dicembre i banchi saranno allestiti su Largo Matteotti e la corsia discendente di viale Chiesa.