Incendio ad Arpiola. Fiamme nella casa famiglia per migranti

Notte di paura ad Arpiola di Mulazzo, dove all’alba gli ospiti della casa di accoglienza per migranti di via Pozzo sono stati colti nel sonno dalle fiamme. L’incendio si è sviluppato nel seminterrato per cause ancora da accertare, anche se si esclude – dai primi rilevamenti del caso – la pista del dolo. Potrebbe dunque essere stato un cortocircuito ma saranno solamente le indagini a stabilirlo. Le fiamme in poco tempo hanno divorato mobilio e suppellettili riducendo tutto in cenere. Fortunatamente le fiamme non si sono propagate in altri locali dell’edificio grazie all’intervento tempestivo e risolutivo dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto e sono riusciti immediatamente a domare le fiamme. La chiamata ai soccorsi è partita alle 6 di mattina e sarebbe stata effettuata dagli operatori della casa famiglia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, una volta avvenuto lo spegnimento del rogo, hanno potuto procedere con gli accertamenti di rito. Al momento dell’incendio erano presenti nell’abitazione 6 migranti su un totale di 19 persone ospitate nella casa famiglia nella località di Arpiola. Dopo una prima evacuazione per permettere lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’edificio, gli ospiti sono potuti rientrare nelle loro stanze. Nella giornata di ieri sono stati effettuati tutti gli accertamenti del caso da parte dei tecnici per dare l’approvazione anche alla riaccensione degli impianti di riscaldamento per garantire la piena sicurezza di chi vi risiede.

I.V.