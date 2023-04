Incarico alla Federazione Toscana

Via libera dal Parco delle Alpi Apuane alle prove di tracciamento idrogeologico che saranno eseguite dalla Federazione Speleologica Toscana. La richiesta era arrivata dalla Fst a novembre dell’anno scorso, per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento delle analisi scientifiche da portare avanti almeno fino a tutto il mese di dicembre 2024, quindi oltre un anno di prove. Analisi che richiedono comunque l’autorizzazione in deroga da parte del Parco delle Alpi Apuane rendendo dunque necessario il parere preventivo e vincolante del Comitato scientifico che è arrivato a inizio anno. Quindi l’ok dagli uffici con alcune raccomandazioni alla Federazione speleologica tra cui quella di comunicare preventivamente date e le cavità carsiche e relative sorgenti interessate dalle prove di tracciamento, coordinandosi direttamente con il personale di vigilanza dell’Ente parco.