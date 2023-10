Inaugurazione Baby Pit Stop ad Aulla: Unicef e SDS Lunigiana insieme

Nasce ad Aulla il primo Baby Pit Stop, un ambiente protetto dove le mamme possono sentirsi a proprio agio ad allattare i loro bambini o provvedere al cambio del pannolino. Lo spazio individuato è un locale al poliambulatorio di Aulla: una comoda poltroncina, un fasciatoio ed un angolo attrezzato per il gioco, sono gli arredi allestiti per l’accoglienza delle mamme che devono rispondere ai figli che chiedono di nutrirsi.

Il taglio del nastro domani alle 12 alla presenza del sindaco Roberto Valettini. Il progetto è frutto dell’adesione della Società della Salute della Lunigiana al Programma Insieme per l’Allattamento di Unicef Italia, che si pone come obiettivo la realizzazione di questi ambienti su tutto il territorio nazionale. Il Presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, ringrazia il servizio consultoriale per avere aderito all’iniziativa Unicef. Il progetto si va ad aggiungere alle già numerose attività dei consultori della SDS Lunigiana: incontri di accompagnamento alla nascita dedicati a madri, padri, famiglie con diversi professionisti al fine di fornire informazioni e confronti su tematiche relative a gravidanza, nascita e post-partum, con particolare attenzione all’allattamento. Inoltre, sono già attivi gli “Spazi Mamma“ in cui le neo-mamme possono essere sostenute dopo la nascita dei figli. Attivo anche l’ambulatorio dedicato all’allattamento per casi specifici. C’è poi il servizio “Mamme Peer“, supporto fornito da madri esperte in allattamento alle neo mamme con cui condividere l’esperienza che il ruolo materno ha in questa fase di crescita del bambino. Infine, il servizio di sostegno sia psicologico che sociale alla genitorialità.

Michela Carlotti