Inaugurato il Baby Pit Stop Unicef negli spazi del consultorio di Aulla

Ora anche il distretto sanitario di Aulla ha il proprio Baby Pit Stop Unicef. Ieri l’inaugurazione alla presenza del presidente della Società della salute della Lunigiana, Riccardo Varese, del direttore Marco Formato, dell’assessore comunale aullese Katia Tomé, della responsabile dei consultori della Lunigiana, Maria Paola Mori, delle ostetriche Elisabetta Cecchini e Simona Martinelli e di tante mamme. I Baby Pit Stop Unicef sono ambienti protetti in cui le mamme si possano sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino. Unicef ha l’obiettivo di realizzarli su tutto il territorio italiano. Il Baby Pit Stop prende il nome dalla nota operazione del “cambio gomme e pieno di benzina” che viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno. Nei Baby Pit Stop il “cambio” riguarda il pannolino e il “pieno” il latte materno.

Alla fine della settimana dedicata all’allattamento materno, in tutta la provincia di Massa Carrara saranno quindici i baby pit stop aperti. In questi giorni saranno inaugurati nelle Case della salute di Marina di Massa, Carrara (piazza Sacco e Vanzetti), Marina di Carrara, Avenza via Campo D’Appio, Villette, nel reparto di pediatria dell’Opa a Massa, negli ospedali di Pontremoli e Fivizzano. L’elenco di tutti i ‘Baby Pit Stop’ nella provincia apuana è disponibile scansionando con lo smartphone il qr code che si trova sulle locandine che pubblicizzano gli stessi Baby Pit Stop.