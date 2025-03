Inaugurate Seatec e Compotec. I velisti del Club nautico si raccontano a Carrarafiere

Ieri mattina taglio del nastro per Seatec e Compotec Marine, il salone dell’accessorio e della tecnologia nautica in corso anche per oggi a Carrarafiere. Non solo accessori in esposizione: oggi a partire dalle 13 si parlerà anche di grande vela con Saily.it e la ‘Filiera delle vele’. Protagonisti saranno gli atleti delle classi giovanili di vela del Club Nautico di Marina, accompagnati dai loro allenatori.

Per la Classe RS-Feva, allenata da Lorenzo Cusimano, ci saranno Andrea Bontempi, Luca Abba e Lorenzo Beretta. Per la Classe 29er, allenata da Leonardo Gentili, invece Anna Elettra Ricci. Sarà presente anche il timoniere Pietro Scopsi, attualmente impegnato in regata su Star e sul Club Swan42 ‘Fantaghirò’, che interverrà raccontando il percorso dalla scuola di vela alle barche d’altura. I velisti gialloblu saranno intervistati da Fabio Colivicchi e porteranno la loro testimonianza sul percorso agonistico svolto al Club Nautico.

La polisportiva dell’Alta Toscana da oltre settant’anni sul mare, ha formato atleti olimpionici plurimedagliati che ancora oggi fanno parte del mondo internazionale della vela. Oltre alla presenza della Fiv, con il consigliere federale Andrea Leonardi e il presidente del Comitato due zona Fiv Lorenzo Barberi, sono previsti gli interventi del direttore tecnico della vela azzurra Michele Marchesini e della dirigente giovanile Alessandra Sensini, oltre a quelli delle medaglie d’oro olimpiche Caterina Banti e Marta Maggetti.

Intanto a Seatec e Compotec Marine stanno partecipando operatori provenienti da 14 paesi, per un totale di 35 delegati: Argentina, Brasile, Cina, Croazia, Francia, Germania, Polonia, Slovenia, South Africa, Spagna, Taiwan, Turchia, Usa, Vietnam, tutti paesi già attivamente impegnati nella costruzione di imbarcazioni e di yacht, di componenti e loro distribuzione e produzione di parti in composito e in particolare da alcune nazioni emergenti, dove la nautica si sta sviluppando.

Inoltre si è consolidato il rapporto di collaborazione di Ice- Agenzia con Imm attraverso l’organizzazione di un incoming di operatori stranieri provenienti da numerosi mercati esteri che registrano, allo stato attuale, interessanti prospettive in termini di potenziale domanda di tecnologia Made in Italy.