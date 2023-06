In viaggio nel mondo degli artisti ‘Studi aperti’ su eventi e laboratori

di Patrik Pucciarelli

Parte il viaggio di Studi Aperti 2023, dove sarà possibile accedere ai laboratori di scultura, entrare nella storia della città. Una storia legata al marmo, la materia prima tanto cara a maestri del calibro di Michelangelo, Quayola, Canova e Donatello. Un viaggio che passa per 100 artisti e artiste che metteranno in campo le loro abilità, in quella che è un’immersione nei luoghi d’arte, dove dal blocco si ricava l’opera, entrerà in 50 atelier, passerà da eventi e laboratori. Non solo scultura ma un evento di diverse discipline artistiche come: pittura, musica, teatro, ceramica, fotografia e videoarte. La fusione di stili per dare vita a una comunità artistica multietnica.

Maura Crudeli è la focal point di Carrara città creativa Unesco. "Sono 11 percorsi nel viaggio all’interno dei laboratori di scultura, che permetteranno di conoscere e vivere in prima persona le realtà creative artigianali del territorio – dice –. Si apre il vero cuore pulsante della creatività di Carrara, quello che ai visitatori non è aperto tutti i giorni. Spesso non è concesso entrare dentro agli studi e approfondire le tecniche di lavorazione. Nell’ottica di Carrara questa è una delle manifestazioni più importanti perché consente, a tutti coloro he non ne hanno consapevolezza, di entrare negli atelier e scoprire la storia dietro lo scultore".

Carrara Studi Aperti nasce nel 2013 per dare voce agli artisti presenti sul territorio. Da allora è entrata sempre più a far parte della coscienza della città con la capacità di condurre i visitatori nell’intimità dell’atto creativo, come testimoni di un momento quasi segreto. "A Carrara arrivano da tutto il mondo – continua la Crudeli –, in primis per la materia prima ma anche per le maestranze che vantiamo di avere. Abbiamo artisti che possono insegnare la lavorazione della pietra, immersi ogni giorno in un lavoro artigianale di grande prestigio. La creazione di una rete che da la possibilità di toccare con mano tutte le operazioni per arrivare al prodotto finito".

Gli undici percorsi possono essere seguiti in autonomia, ciò munendosi della mappa e seguendo le indicazioni, oppure prenotando le visite guidate ai laboratori". La mappa cartacea è reperibile alla Tekè Gallery in via Santa Maria oppure sul sito www.carrarastudiaperti.it. Per prenotare le visite è possibile contattare il numero +39 379 2905601.