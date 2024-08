In scena il maxi raduno dei residenti in centro

Ritrovo annuale, nei giorni scorsi a Pontremoli, dei nativi e dei residenti di via Cavour e del Casotto. Come ogni anno, le sorprese per l’aggregarsi di vecchie conoscenze, risalenti, addirittura a 50/60 anni fa non mancano ed è sempre un piacere ricordare fatti, momenti, personaggi degli anni passati. Il passaparola con l’avvio dell’incontro annuale è iniziato anni fa ad opera di Mario Bertolini, un novantenne, ormai, da sempre legatissimo al rione e sta continuando ad opera di Primo Moscatelli, allorché rientra, in estate, dalla sua Corsico in Lombardia, e di Gianni Beschizza. Ma si avvale poi della collaborazione di tutti coloro che sono affezionati alla via. Quest’anno oltre al momento della convivialita alla Trattoria Oca Bianca che vede sempre momenti di letture su parti storiche del rione o su personaggi caratteristici di decenni passati, l’incontro si è focalizzato sulla conoscenza dei palazzi. Con l’augurio di ritrovarsi tutti, magari con nuovi inserimenti di chi ricorda di aver trascorso parte della vita in via Cavour anche negli anni a venire, continuando a tornare per conoscere meglio le parti del rione fruite in altra età.