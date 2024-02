In marcia per chiedere la pace. Corteo tra le piazze del centro: "La ’nonviolenza’ è l’unica via"

Nonviolenza: scritto tutto attaccato (e in tante lingue diverse) per non lasciare neppure un piccolo spiraglio alla violenza, per escludere in ogni modo l’altra opzione, per scegliere in ogni caso la pace e, se necessario lottare per averla. Lottare con mezzi pacifici. E’ andata in scena ieri pomeriggio tra bandiere, fischietti, musica e striscioni – registrando la partecipazione di oltre 250 persone – la ’Marcia interreligiosa della pace’, iniziativa promossa dall’Azione Cattolica insieme alle comunità religiose cattolica, ortodossa, valdese metodista e musulmana in collaborazione con l’Accademia Apuana della Pace.

Il corteo ha percorso il viale della Stazione fino a piazza Garibaldi, poi ha proseguito verso piazza Aranci dove si è fermato in corrispondenza del rifugio antiaereo. Qui un’attrice ha interpretato alcuni brani dal “Diario di Anna Frank“. Infine l’arrivo in piazza Berlinguer per il momento conclusivo, lasciando spazio ai rappresentanti delle religioni promotrici per una riflessione una preghiera per la pace. Sono intervenuti Sara per la comunità islamica, padre Massimo Marottoli per la chiesa metodista, padre Dragos per la chiesa ortodossa e fra Mario Vaccari, vescovo diocesano che ha evidenziato "l’importanza del dialogo e il confronto con l’altro come cammino comune per la ricerca della pace vera, che sta nel profondo di ciascun uomo" e ha messo in evidenza la necessità di "vedere l’altro come risorsa e non come un pericolo". Sul alcuni micro volantini colorati, distribuiti lungo il percorso, una frase iconica: "Pace è assenza di rivalità tra popoli, religioni e persone".

"Siamo soddisfatti della buona partecipazione dimostrata dalla città a questa iniziativa – ha concluso Sabrina Castagnini, presidente diocesana di Azione Cattolica – Molte persone si sono unite anche durante la marcia. E’ stata una bella occasione, specie in questo momento storico dove continuano a esserci guerre nel mondo. Vogliamo dire che la violenza non è una soluzione, solo la pace può portare al bene dei popoli".

Irene Carlotta Cicora