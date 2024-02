In concerto il cantautore livornese Eugenio Sournia

La voce calda e accogliente di Eugenio Sournia oggi al Dms Stage di Montignoso. Si esibirà con chitarra e piano, accompagnato dal suo violinista, per un concerto suggestivo, delicato ed intimo. Eugenio Sournia è un cantautore livornese, classe 1991. Autore di grande talento, ha da poco pubblicato il suo album d’esordio da solista e lo scorso anno è stato il vincitore del XXVI del Premio nazionale intitolato a Piero Ciampi. Ha esordito nel mondo della musica come frontman e autore principale della band livornese Siberia, con la quale ha pubblicato tre album. I Siberia oscillano tra post-punk e new wave degli esordi e indie rock, con una cospicua attività live, impreziosita da aperture di livello nazionale ed internazionale. Nel 2020 la band si scioglie e, da quel momento Eugenio Sournia scrive nuovi brani e cresce in lui l’idea di un lavoro solista. A novembre esce il suo primo disco, prodotto da Emma Nolde e pubblicato da Carosello Records. Le canzoni sono molto influenzate dal rapporto con i problemi di salute mentale e dall’esperienza religiosa, ma non mancano escursioni verso temi amorosi o di critica sociale. Una scrittura evocativa, poetica e profonda la sua, che richiama i grandi classici della tradizione italiana e che si ritrova nei brani del disco, nato dall’esigenza di raccontare il rapporto con il dolore, che necessita, secondo Eugenio, di recuperare una sua centralità nella musica e nell’arte.