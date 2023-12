In coda da Babbo Natale. Visite record alla “casa”

Nell’ultimo weekend numeri da record e affluenza boom alla Casa di Babbo Natale allestita nei sotterranei del palazzo comunale. Un’esperienza immersiva tra elfi indaffarati fate, gnomi e centinaia di lucine, abeti e fiocchi di neve che hanno dato l’impressione di un’atmosfera della Lapponia. Giunta oramai alla sua quinta edizione, la Casa di Babbo Natale è stata allestita e curata perfettamente dal gruppo “Le Gatte da pelare” e in collaborazione con Centro Giovanile “Monsignor G. Sismondo”, Pro Loco Pontremoli, Aurora Domus, Società della Salute della Lunigiana, Country Pony Club, Animante e Compagnia del Piagnaro.

La scenografia non ha mancato nel riproporre le installazioni tradizionali, ma sono tantissime le novità che a hanno sorpreso tutti coloro che hanno deciso di calarsi in quel mondo incantato. Ad accompagnare grandi e piccini sono state le fate della Neve, magiche creature del gelo che hanno portato con sé fredde temperature e una soffice coltre bianca in tutta la dimora di Santa Claus. Ogni stanza poi, custodisce un segreto innevato: dalla cameretta di Nevina, la fanciulla della neve, fino al piccolo villaggio innevato dei fidati gnomini di Babbo Natale o l’incredibile stanza delle Fate, dove nascono i magnifici colori dell’aurora boreale. Ad accompagnare l’apertura della Magica Casa, non sono mancati poi divertenti attività e laboratori per bambini all’interno della piazzetta della Pace a cura dei gruppi Scout Pontremoli 1 e Pontremoli 2 e Pro Loco Borgo del Piagnaro “Mani e Menti: laboratori didattici di arti e mestieri della Lunigiana storica”, mercatini natalizi e le passeggiate sui pony organizzate dal Country Pony Club. Tante famiglie sono arrivate nelle piazze storiche con i bambini già in fibrillazione, curiosi di vedere i segreti della dimora di Santa Claus, ma anche di fare un giretto in sella ad un pony. Oltre alla casa di Babbo Natale diverse attrazioni e stand in Piazza della repubblica con i mercatini.

Un villaggio che strizza l’occhio alla filosofia green, con lo street food natalizio servito ultilizzando esclusivamente bicchieri e posate biocomponibili. Anche Babbo Natale ha abbandonato la figura renitente alle diete e sfoggia un figurino dietetico rispetto alle comparse degli anni scorsi. Poi c’era il treninio lilipuziano che ricorda il mondo di Harry Potter su cui si sono tuffati i bambini per un giro riservato nel centro storico. La casa di Babbo Natale rimarrà visitabile per tutto il periodo natalizio dalle 15 alle 19 nelle giornate del 16, 17, 23, 24, 26, 30 dicembre e 6 gennaio. Il mitico vecchio. vestito di panni rossi e con la lunga barba seduto su una poltrona con i braccioli accoglierà tutti i visitatori e si concederà volentieri per una foto ricordo.

