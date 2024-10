In 180 per la Fungalonga benefica. Trekking per la Pubblica assistenza

Grande successo per la ‘Fungalonga’ della Pubblica assistenza, che in questa ottava edizione ha visto la partecipazione record di 180 persone. Tanti gli amanti di questo appuntamento autunnale che si sono presentati al ritrovo di San Martino per la 12 chilometri, che passando da Fossola risale verso Santa Lucia, Fontia, e attraverso il passo del soldato raggiunge Sorgnano. Anche per questa edizione hanno collaborato Cai, Panathlon, Avis, Cral di Nausicaa, Gaia e Nuovo Pignone, le Pro loco di Fontia, Fossola e Gragnana, le associazioni ‘Salviamo il castello di Moneta’ e ‘Il cammino di Aronte’. Il percorso della durata di tre ore e mezzo su 500 metri di dislivello, si è concluso con la cena alla sagra del fungo, a Sorgnano. Il supporto dei pulmini della Pubblica assistenza si è rivelato efficace e ha consentito il recupero di quattro camminatori, che intenti a raccogliere funghi e castagne, avevano perso la comitiva. "Siamo soddisfatti della Fungalonga che è anche l’occasione per fare rete tra enti e promuovere lo spirito di aggregazione – commenta il presidente della Pubblica assistenza Fabrizio Giromella –. L’obiettivo resta anche quello di raccogliere fondi per finanziare le nostre attività e garantire un servizio sempre più efficiente. Oggi mezzi di soccorso bene attrezzati possono fare la differenza ed è indispensabile investire sull’equipaggiamento delle ambulanze. Ringrazio tutti i partecipanti e le associazioni che ci sostengono". Ottimi risultati, in termini di presenze, anche per la sagra del fungo, che nel week end scorso ha messo al tavolo più di mille avventori. Il ricavato sarà devoluto alla Pubblica assistenza per l’impiego e la formazione dei volontari dell’associazione.