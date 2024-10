Impiegati, lavapiatti operai e commessi

Le offerte delle aziende pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Info sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 COMMESSO DI BANCO. Supermercato cerca banconiere addetto alla vendita della gastronomia. Indispensabile esperienza specifica come banconiere alimentare maturata nella grande distribuzione e capacità di utilizzo di affettatrici, bilance, coltelli, macchine per il sottovuoto. Iniziale contratto intermittente a chiamata. Offerta MS-2345411.

COMMESSO DI VENDITA. Supermercato ricerca addetto alla vendita, cassa e rifornimento scaffali. Indispensabile esperienza nello stesso tipo di attività maturata nella grande distribuzione alimentare. Iniziale contratto intermittente a chiamata (disponibilità a lavorare nei giorni festivi). Sede di lavoro Massa e Montignoso. Offerta MS-234540.

1 IMPIEGATO. Azienda di consulenza ricerca un impiegato amministrativo assistente in back office, con mansioni di inserimento dati, gestione scadenze, redazione documentazione di base, segreteria e comunicazione. Richiesto inglese livello b 1. Iniziale tempo determinato con possibilità di trasformazione. Sede Massa. Offerta MS-234523.

1 LAVAPIATTI. Ristorante ricerca lavapiatti per lavoro nei weekend, festivi inclusi. Richiesta disponibilità per pranzo e cena. Iniziale contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-234516.

IMPIEGATO. Cantiere nautico ricerca addetto alla gestione degli acquisti. Rispondendo direttamente al responsabile, si occuperà dei rapporti con i fornitori (anche recandosi nelle loro sedi) per acquisiti, ritardi e eventuali non conformità, del controllo dei materiali in arrivo e dei tempi di consegna. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-234487.

OPERAI. Azienda che opera nel settore delle pulizie civili e industriali ricerca per inserimento stabile persona disponibile nello svolgimento di interventi di pulizia straordinaria. Orario su turni e variabile. Sede Massa. Offerta MS-234394.