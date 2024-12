Impiegati e un operaio. Ma anche installatori

Ancora offerte dai Centri per l’impiego apuani. Info sul sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro 1 IMPIEGATO Studio commerciale ricerca un impiegato che si occupi delle pratiche amministrative e contabili legate alle attività commerciali seguite. Si richiede diploma tecnico o laurea. Richiesta minima esperienza. Possibilità di tempo indeterminato. Sede Pontremoli. Offerta MS-241584

INSTALLATORE Azienda ricerca per inserimento stabile a tempo indeterminato tecnico per installazione manutenzione caldaie e impianti di condizionamento, con esperienza specifica o in ambiti similari. Sede Massa. Offerta MS-241444

1 OPERAIO Azienda che si occupa di installazione e manutenzione di impiantistica di telefonia mobile cerca un addetto con minimo di esperienza. Il lavoro si svolgerà in esterne quotidiane sul territorio provinciale. Sede principale Aulla. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-241259