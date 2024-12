Imm: bilancio approvato. Ora il piano industriale

Il futuro della Imm Carrarafiere diventa più roseo e si cercano nuove strade per rilanciare il complesso fieristico. In questi giorni con un piccolo utile di esercizio, dopo anni di conti in rosso, l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio e riconfermato Sandra Bianchi come amministratore unico.

A lei il compito di disegnare un nuovo piano industriale che preveda non solo il consolidamento dell’azienda, ma anche un suo rilancio dal punto di vista commerciale. Per questo nei prossimi Imm potrebbe inserire in organico una figura di un referente commerciale esterno, un professionista che possa seguire lo sviluppo dell’attività fieristica.

"Vorrei congratularmi con Sandra Bianchi sia per la riconferma nel suo ruolo di amministratore unico, sia per i risultati ottenuti – commenta l’assessore alle Partecipate del Comune di Carrara Carlo Orlandi –. Se oggi Imm Carrarafiere può guardare al futuro con maggiore ottimismo è grazie a quanto è stato fatto in questi anni. Non solo siamo stati in grado di attuare quanto previsto dal piano industriale, ma abbiamo contribuito al consolidamento dell’azienda anche attraverso operazioni importanti come quella della vendita della palazzina uffici mantenendone comunque la proprietà pubblica. Tutto ciò garantendo continuità lavorativa a tutti i suoi dipendenti e gestendo gli esuberi".

"Adesso vogliamo che Imm Carrarafiere torni a crescere e lo faccia sviluppando quella che è la sua principale attività – conclude Orlandi –, ospitare e organizzare fiere ed eventi. In questi anni abbiamo visto come il settore sportivo possa rappresentare un’importante opportunità di crescita e sviluppo, ma siamo convinti che, viste le potenzialità del complesso fieristico di Marina di Carrara, ci siano molte altre strade da seguire". Di pari passo il calendario 2025 delle attività nei padiglioni del complesso fieristico è già stato programmato. Il primo appuntamento sarà dal 4 gennaio al 2 febbraio con l’atletica leggera.