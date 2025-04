Il Wwf lancia l’allarme fuochi: "Sindaci vietate le accensioni"

Punta l’indice sull’abitudine di "accendere fuochi in pieno dispregio di Regole e Leggi, attentando alla salute pubblica e all’ambiente che continua senza tregua a Cinquale. Il presidente provinciale del Wwf, Gianluca Giannelli, rilancia l’allarme. "In questi giorni sono stati bloccati a Massa dei fuochi il cui materiale erano finestre, suppellettili, mobili e cassette di plastica, contenenti vernici, colle e solventi, grazie anche alla segnalazione di cittadini al Www – spiega – Tutti i giorni a tutte le ore compresa la notte, l’aria è irrespirabile specialmente verso la parte più vicina alle montagne dove, oltre l’autostrada, l’aria incomincia a fermarsi avvolgendo la città e i paesi limitrofi in un bolla cancerogena di polveri sottili e sontanze nocive".

Una situazione senza controllo per Giannelli in località Cinquale a Montignoso "dove l’abitudine di dare fuoco è senza limiti". "Molti terreni vengono utilizzati per stoccare enormi cumuli di vegetazione proveniente da attività di giardinaggio, svolte anche fuori Provincia in piena illegalità e causa di inquinamento nell’abitato circostante, invadendo case, asili e scuole – sostiene –. Oltre che non rispettando Leggi e Regolamenti ambientali, in molti casi non si rispetta neanche le disposizioni di Tulps nell’articolo 59, e stiamo parlando del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in cui si da disposizione di vigilanza da parte delle persone che appicano fuochi fino allo spengimento e in numero adeguato, cosa che in molti casi non avviene, lasciando fuochi incontrollati che molte volte hanno invaso la vicina autostrada con l’intervento della Polizia Stradale e il rischio di incidenti o come, in casi di non controllo di fuochi accesi dove sulla collina di Strettoia , morirono due piloti del Canadair intervenuto per spengere l’ncendio boschivo".

"Ma la cosa che più sconcerta in queste situazioni – continuea Giannelli – è quella avvenuta in via del Bravin al Cinquale dove a un cittadino che abità in quella strada , alla richiesta di come si chiamava la strada per l’intervento degli organi competenti, ci ha ripetutamente detto di non saperlo. Sono queste le cose che piu fanno star male, essere omertosi per difendere l’illegalità invece che la propria salute e degli altri". E il Wwf intanto ha inviato a tutti I Comuni della Provincia formale richiesta di vietare accensione di fuochi.