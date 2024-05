Oggi alle 18 al museo Carmi Michelangelo della Padula (nella foto) (ingresso gratuito) si presenta il volume fotografico di Uliano Lucas con Tatiana Agliani ‘A passo lento nella realtà’. Si tratta dell’evento conclusivo della mostra di Uliano Lucas ‘Altre voci, altri luoghi’, in corso al Carmi fino a domani. Uliano Lucas è un fotoreporter italiano di fama internazionale, che in occasione della presentazione del volume, dialogherà con il collettivo Archivi della Resistenza, che ha curato la mostra, assieme ad Alessio Giannanti. Partendo da un’antologia di suoi scatti, Lucas rievoca in prima persona incontri, scelte, momenti della sua vita, facendo riaffiorare le idealità e le contraddizioni di una stagione del fotogiornalismo, ma anche gli avvenimenti politici e i cambiamenti socio-antropologici che hanno segnato cinquant’anni di storia. Dagli anni della formazione nell’ambiente di Brera ai giorni trascorsi nella Sarajevo sotto assedio, passando per gli incontri con i protagonisti dell’avanguardia intellettuale italiana e i viaggi in Africa durante la decolonizzazione. La mostra è stata promossa dal Comune di Carrara e curata dall’associazione Archivi della Resistenza con il patrocinio della Regione Toscana, Accademia di belle arti di Carrara, Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo e Isra - Istituto storico della resistenza apuana.