Il vermentino ’Sarticola’ campione su ’Guida vitae’

Il vermentino ‘Sarticola’ sta dominando ai concorsi enologici di tutto il mondo. Il vino dei Colli di Luni dell’azienda ‘Baia del Sole’ della famiglia Federici di Luni ha recentemente ottenuto, nella sezione dei bianchi, quattro ‘viti’ dalla ‘Guida Vitae 2025’, la pubblicazione annuale dell’Associazione italiana sommelier (Ais). Un nuovo riconoscimento per la produzione dei fratelli Andrea e Luca Federici e dei genitori Isa e Giulio. "Ci sentiamo ambasciatori della cultura del nostro territorio, e questo ci spinge a occuparci con grande cura di ambiente, clima, vigneti e uomini – commentano dall’azienda – per produrre vini contraddistinti da un carattere unico, che sappiano esprimere aromi e sapori tipici della terra da cui provengono".

Originaria di Ortonovo la famiglia Federici ha alle spalle una lunga tradizione contadina, che dai primi del 900 custodisce e tramanda nel tempo. Da Andrea, Carlo e Franco fino ad arrivare a Isa e Giulio, che nel 1985 attraverso la rivalorizzazione di un antico casolare rurale nella piana di Luni, decisero di puntare definitivamente sulla coltivazione del Vermentino e sulla produzione di vini di qualità. La viticoltura è una tradizione di famiglia che li accompagna fin dalla nascita. Il riconoscimento ottenuto dalla ‘Guida Vitae’ per il ‘Sarticola, il più rinomato della denominazione, famoso e coltivato fin dai tempi dell’antica Roma, è solo l’ultimo ricevuto dai Federici. Sarticola ha salutato il 2024 con una striscia incredibile di riconoscimenti: cinque grappoli della ‘Guida Bibenda’ della Fisar, Corona e Top 300 della Guida ‘Vini buoni d’Italia’ del Touting Club Italiano, 5 Star al Vinitaly ed il 5 Way al Vinoway Selection, e medaglia d’oro al Mondiale Mundus Vini, The Wine Hunter Awards , Berliner Wine Trophy, Asia Wine Trophy , Mondial des Vins Extrêmes e al Concorso internazionale del Vermentino.