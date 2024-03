Il Velo Club è pronto: attesi 500 ciclisti

La terza edizione del Trofeo Città di Aulla è alle porte. Promosso dal Velo Club Lunigiana, con il sostegno di altre associazioni, è fissato per domenica 7 aprile e rientra nel Campionato Toscana Fci. Sarà una gara a livello nazionale per diverse categorie, dai bimbi ai professionisti, fino agli amatori. Ritrovo alle 8 a Quercia, vicino al centro sportivo, dove i volontari del gruppo hanno pulito il percorso, tutto nella natura, rendendolo ancora più bello e sicuro: tutto l’anno gli amanti delle due ruote possono percorrerlo senza difficoltà. "L’anno scorso avevamo 400 iscritti – spiegano gli organizzatori – quest’anno contiamo di arrivare a 500. Ci stiamo impegnando molto".

Ricco il programma: al mattino la gara regionale Giovanissimi da Minibiker a G6 M/F, a partire dalle 9,30, con prova circuito gare dalle 8,30 alle nove. Dalle 13, Top class regionale, Es AI Junior, U23 Elite e amatoriali. E’ una gara valevole come prova unica del Campionato Regionale Toscano XCO. Sono aperte su Fattore K le iscrizioni per i tesserati FCI, mentre quelli di altri enti dovranno inviare una mail di pre iscrizione a [email protected] entro giovedì. Chi arriverà con camper o caravan potrà garantirsi un posto libero prenotando su [email protected]. In programma anche il ‘Panigaccio Party’ dalle 11,30 alle 14,30 (prenotazioni su whatsapp n. 3807082973).

Il Veloclub è nato nel 2002 dalla fusione di Lunigiana Bike e Cicli Biondi, anche con il grande contributo di Ezio Chiodetti che, eletto presidente all’unanimità, iniziò a promuovere moltissimi eventi. Negli anni il gruppo si è consolidato. "Oltre al profilo organizzativo – aggiungono – siamo da sempre molto impegnati nel sociale, aiutiamo varie associazioni no-profit. Velo Club Lunigiana è un cuore pulsante animato solo dalla grande passione per il ciclismo in tutte le sue sfaccettature".

M.L.