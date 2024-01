Il valore della polizia locale. Medaglia per due vigili: "Ma nessuno ne parla"

Ci sono anche Alessio Fontana e Davide Ducci tra i vigili che hanno ricevuto la medaglia di bronzo dall’associazione ‘Il fuori coro’, compagine apartitica di ufficiali e agenti della polizia locale appartenenti a vari Comuni di tutta Italia. Alessio e Davide sono stati premiati per aver salvato e per aver scongiurato il tentato suicidio di una donna, che lo scorso giugno tentò di lanciarsi dal quarto piano. Entrambi hanno ricevuto una medaglia di bronzo nel corso dell’annuale convegno di Riccione che si è svolto a dicembre. Un riconoscimento che l’associazione ‘Il fuori coro’ ha comunicato anche alla sindaca Serena Arrighi e alla dirigente della municipale Paola Micheletti. "Nessuno o comunque pochi sono coloro che si avvedono della presenza e della figura provvidenziale e protettiva della polizia locale – scrivono dall’associazione ‘Il fuori coro’ –, nelle strade, tra la gente e nelle più disparate situazioni che caratterizzano i nostri centri urbani piccoli o grandi che siano. Due di questi eroi sono Alessio Fontana Davide Ducci, agenti della polizia locale del Comune di Carrara, che proprio nella città del marmo, nel mese di giugno dello scorso anno, hanno tratto in salvo una donna aspirante suicida che minacciava di gettarsi dal quarto piano di un edificio. Un provvidenziale e salvifico intervento che non ha però avuto grande risonanza mediatica: silenzioso proprio come gli eroici vigili carraresi, il cui operato non è però passato inosservato ai colleghi, agli addetti ai lavori e a coloro che si occupano di polizia locale".

La lettera di riconoscimento per questi due eroi silenziosi l’associazione dei vigili l’ha inviata anche al governatore della Regione Eugenio Giani. In sostanza ‘Il fuori coro’ sostiene che questi due bravi agenti "non abbiano ottenuto il giusto riconoscimento, né dal Comune di Carrara né tantomeno dai loro superiori. Per questo si è deciso di conferire loro una medaglia di bronzo, assegnata anche ad altri numerosi agenti per il loro silenzioso lavoro a favore della comunità. Due giovani in gamba i nostri Alessio e Davide – si spiega nella motivazione del riconoscimento –, ragazzi operativi ai quali dobbiamo esternare i nostri più vivi complimenti per aver dato indiscutibile riprova del valore rappresentato dalla polizia locale nell’intervento nelle situazioni di piccola o grande criminalità, o come nel loro caso di emergenza sociale. Bravi colleghi, eroi silenziosi e umili, in due parole: polizia locale".

Alessandra Poggi