Il tribunale che ’tutela’ il genio: "Un’arma per le piccole imprese"

E’ operativo anche in Italia il Tribunale unico europeo dei Brevetti, alla divisione centrale di Milano: uno strumento essenziale per tutelare il ‘genio’ e la creatività che spesso caratterizza la fitta rete di piccole e medie imprese italiane. Uno strumento voluto dal Governo e che nei giorni scorsi è stato al centro di un incontro con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Un solo apuano presente, l’avvocato Daniele Biagini, presidente dell’Unione territoriale di Conflavoro Pmi Massa Carrara, che ha partecipato al fianco del presidente nazionale di Conflavoro, Roberto Capobianco, e del vicepresidente nazionale, Giuseppe Pullara.

"Il tribunale unificato dei Brevetti si rappresenta come la migliore tutela alla proprietà intellettuale delle piccole e medie imprese – sottolinea Biagini -. Con il brevetto unitario europeo è valorizzato il patrimonio della piccola e media impresa italiana, che rappresenta almeno l’85% del tessuto economico nazionale. La crescita di un Paese è strettamente legata alla sua innovazione che deve essere brevettata, quale migliore forma di tutela rispetto ad altri soggetti imprenditoriali, anche di altri Paesi, soprattutto quelli di grandi dimensioni internazionali che potrebbero approfittare della loro forza. Il piccolo imprenditore, attraverso la tutela del brevetto, ha anche la forza d’impedire ad altri uno sviluppo nello specifico settore merceologico o produttivo, in cui sta investendo". Il Tribunale, che è già operativo alla divisione centrale di Milano, ha una struttura articolata, di carattere collegiale, con una dinamica processuale molto complessa ma con tempi molto ristretti, necessari per la difesa delle imprese.

Conflavoro Pmi Massa Carrara, con la sua partecipazione diretta all’incontro con il Ministro, con alcuni Magistrati del Tribunale (sede Milano e Parigi), nonché Nicola Rossi (Head of Innovation Enel) e Marco Pietrucci (Head of Innovation Terna) ed altri imprenditori italiani, intende rimarcare che "deve aversi una visione nuova dello strumento quale è il brevetto unificato - conclude - coinvolgendo anche soggetti terzi, quali partner finanziari dedicati alla sua implementazione e tutela, poiché è da questa strada che si determinerà lo sviluppo del paese ed anche di Massa Carrara: aiutiamo le imprese ad essere competitive".