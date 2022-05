Il ’tesoro’ dimenticato di piazza Mercurio

Dieci anni. Tanto è il tempo passato da quel lontano aprile 2012, quando al termine degli scavi ’all’ombra del Mercurio’ ci fu un incontro per trattare e illustrare i risultati delle ricerche archeologiche. Dieci anni che però nel peso della storia, nella coscienza della nostra città, valgono come un secolo. Di quegli scavi non rimane nulla alla cittadinanza poiché questa storia e queste ricerche, così importanti per Massa, con il passare del tempo sono state ’risotterrate’ e dimenticate assieme alle fornaci, unico triste simbolo e ricordo che ancora oggi si trova su TripAdvisor: solo recensioni da una stella praticamente, perché da visitare in realtà non c’è nulla. E allora che cosa è rimasto in città degli scavi archeologici? Una domanda posta al professor Fabio Fabiani, docente di Archeologia Classica all’Università di Pisa, che si era occupato delle ricerche, e alla dottoressa Giulia Picchi, funzionaria archeologa della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Lucca e Massa Carrara "Innanzitutto resta una storia – dice Fabiani –: gli archeologi che hanno operato nella piazza hanno saputo trarre dalla terra, dai reperti e dalle strutture indagate una storia inedita sull’organizzazione del territorio di Luni. All’indomani della sua fondazione, coloni dotati di un bagaglio di conoscenze tecniche all’avanguardia, maturate nelle aree più progredite d’Italia da cui provenivano, impiantarono nella zona una grande manifattura polifunzionale e integrata: forni per la riduzione del minerale del ferro, fornaci ceramiche e un impianto oleario i cui prodotti di scarto potevano essere utilizzati per alzare le temperature dei forni stessi. Qui si producevano le anfore destinate al trasporto di quel vino che Plinio ricorda come il migliore d’Etruria e si fabbricavano materiali edilizi speciali e innovativi. Queste tracce, insieme a quelle che si stratificarono sull’area dopo l’abbandono dell’impianto e che giungono fino all’altomedioevo, consentono di dilatare di molti ...