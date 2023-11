Il tango contro la violenza di genere

C’è un modo per prevenire la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo ma anche i vandalismi da parte delle nuove generazioni. E arriva dalle sette note, arriva dal tango. Anna Marzi, storica insegnante con un passato di studi nella ’culla’ di Buenos Aires negli anni 80-90 quando ancora questo ballo non era alla ribalta, è pronta a dare dimostrazione di come nasce il linguaggio corporeo dal punto di vista pratico. L’occasione di fare un viaggio nel pianeta della danza è fissata per domenica a Palazzo Ducale in sala degli Specchi alle 15.30. E’ qui che si svolgerà l’iniziativa dal titolo “Il tango dell’abbraccio come prevenzione alla violenza di genere“. Una conferenza incentrata sul tango argentino, tenuta proprio dalla maestra Anna Marzi. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 338.8333270.