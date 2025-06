Il talentuoso fantasista Ivan Martini entra a far parte del sodalizio rossoblù

L’ingente mole di esperienza accumulata negli anni e lo straordinario indiscusso repertorio tecnico di un grande fantasista del nostro calcio al servizio del Mulazzo. Il talentuoso attaccante, classe 1993, Ivan Martini, storica bandiera del Vallicisa (77 gol in due stagioni e mezzo) cresciuto nelle Giovanili del Parma, poi passato a fare le fortune di Fidenza, Valtarese, Collecchio, Picardo, Medesano, dopo la non felice stagione passata al servizio del Berceto, si è accasato alla corte di mister Massimiliano Leccese. Il cannoniere di Bedonia, pontremolese d’adozione, 153 gol all’attivo, ha scelto con una stretta di mano tenuta con i massimi esponenti di entrare a far parte del sodalizio rossoblù col chiaro intento di ritagliarsi uno spazio importante all’interno di una compagine che nutre chiare ambizioni di alta classifica. "Sono davvero molto contento, quando i tempi tecnici lo consentiranno di entrare a far parte di una realtà così importante –ha dichiarato il bomber emiliano –. È una scelta presa con la massima serenità e consapevolezza". Portato nel mondo della LunigianPalla dal duo Ferrari-Crocetti, rispettivamente presidente e diesse del Vallicisa, con loro ha vinto due campionati, dopo il lungo percorso in terra emiliana, Martini sarà nuovamente protagonista in Lunigiana. "Finalmente mi avvicino a casa dopo diversi anni, e questo ha inciso molto sulla mia scelta soprattutto dal punto di vista famigliare. Credo di non dire sciocchezze nell’affermare che il Mulazzo è la società calcistica più solida e ambiziosa della Lunigiana".