Il ’Tacca’ al lavoro alla Prada

Pulizia straordinaria delle sculture in marmo del parco La Malfa in zona Prada ad Avenza. A far tornare le statue a splendere sono stati gli studenti della scuola del marmo ’Tacca’, che ieri pomeriggio hanno rimosso lo sporco usando le idropulitrici. Adesso i cittadini potranno tornare a godersi il parco e le sculture tornate nuove. Si tratta della seconda parte del progetto dedicato alla Memoria che gli studenti avevano iniziato negli scorsi mesi e che ha previso il posizionamento di una pietra dell’inciampo, proprio nel parco La Malfa. Una pietra dedicata a Laura Zuccari, la donna scomparsa tragicamente a seguito del downburst del 18 agosto 2022 che ha danneggiato enormemente il territorio di Massa Carrara, e dimostrato con un ultimo gesto eroico tutta la sua umanità, salvando una persona in difficoltà a discapito della sua sicurezza. La pietra d’inciampo su cui è stata incisa grazie all’istituto del marmo ’Tacca’ la frase "Indelebile resta il gesto di chi aiuta il prossimo", fa parte della scultura ‘L’albero della solidarietà’ che si trova all’interno del parco. Si tratta di una dell’opera creata dallo scultore e docente Marco Ravenna nel 2007, un’installazione a cielo aperta realizzata con gli studenti della scuola del marmo. In molti vedendo gli studenti al lavoro si sono complimentati per la lodevole iniziativa di decoro urbano.