Il sindaco di Aulla a Roma: incontri su Premio Lunezia e viabilità autostradale

Un doppio appuntamento giovedì a Roma per il sindaco di Aulla Roberto Valettini ricevuto a Montecitorio dal deputato apuano e componente della Commissione Cultura Alessandro Amorese, con il Ministro della cultura Alessandro Giuli e il Sottosegretario Gianmarco Mazzi. Oggetto dell’incontro il Premio Lunezia, che quest’anno compie 30 anni, ma anche il maxi progetto della viabilità di accesso e uscita al casello autostradale di Aulla. "L’incontro al è stato estremamente proficuo – spiega Valettini – e ha permesso di discutere del sostegno ministeriale al Premio Lunezia nella sua ricorrenza trentennale, riscontrando con sorpresa che il Ministro Giuli conosce e apprezza l’evento". Accompagnato dall’onorevole Amorese, il sindaco è stato poi ricevuto dal sottosegretario di Stato al Ministero della cultura, Gianmarco Mazzi. "Particolarmente piacevole – dichiara il Sindaco Valettini – è stato apprendere che il Sottosegretario abbia partecipato ad una passata edizione del Lunezia che, quindi, ben conosce e di cui abbiamo potuto parlare con una gradita familiarità anche in virtù della sua esperienza nel settore artistico-musicale". Sia il Ministro Giuli che il sottosegretario Mazzi hanno anticipato la loro volontà di presenziare alla serata finale del Lunezia insieme all’onorevole Amorese. "La loro presenza non può che inorgoglirci".

Ma la trasferta romana è stata soprattutto l’occasione per il sindaco di parlare di una più grande questione all’onorevole Amorese che si è subito adoperato per mettere in contatto Valettini con gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. "Si tratta delle due rotatorie per l’adduzione della viabilità al casello autostradale. Un progetto già esecutivo risalente al 2023 – spiega il sindaco Valettini – che ci sta particolarmente a cuore e rappresenta la soluzione di un problema effettivo di sicurezza per la città di Aulla e per la migliore scorrevolezza del traffico in entrata anche per l’intero comprensorio della bassa Lunigiana e del versante orientale". Il sindaco ha illustrato i grandi numeri che interessano il casello autostradale aullese: una media di oltre 5 milioni/annui di accessi in entrata-uscita, "il numero maggiore di tutta la tratta A15".