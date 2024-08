Il ’Simposio lunense’ fa centro. Uno spettacolo di creatività. Vincono Panyushkina e Faber

Oxana Panyushkina e Matteo Faber sono i vincitori del ’Simposio lunense’. I tanti turisti che affollano Fivizzano e dintorni in questo periodo hanno avuto modo di ammirare all’opera i 10 artisti selezionati per il ’Simposio Lunense’ di Fivizzano, giunto quest’anno alla sua IV edizione. Un impegno a cui i prescelti si sono dedicati dal sorgere del sole fino al crepuscolo, lavorando, scolpendo e plasmando senza sosta. Una settimana che ha rappresentato una grande occasione di arricchimento per Fivizzano in senso lato, dove la creazione e l’esposizione di opere d’arte uniche ha favorito un clima di amicizia e intesa fra gli artisti, provenienti dall’Italia, dalla Russia, dalla Cina, dalla Moldavia e dalla Grecia, che ha prodotto importanti legami di amicizia e collaborazione fra loro.

L’evento è stato promosso dal Comune di Fivizzano e organizzato dalla Sm Comunicazione Digitale con il supporto del Centro sportivo italiano (Csi) di Massa-Carrara, dell’Accademia delle Belle Arti di Carrara, di acqua Fonteviva, delle ditte Bencore, Vetreria Artigiana di Glaudio Galli, Devoti3D e Cuturi Gino s.r.l. e della Fondazione Cassa di risparmio di Carrara.

La manifestazione si è conclusa con la proclamazione dei vincitori. Come abbiamo detto, si tratta di Oxana Panyushkina, per il ’Mosaico’, e Matteo Faber per la ’Scultura’. A premiarli è stata la consigliera comunale Francesca Nobili. Un grazie agli artisti è stato espresso da tutta la popolazione, che ha seguito con grande interesse il loro lavoro creativo apprezzando molto il risultato finale.

Roberto Oligeri