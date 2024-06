Il secondo mandato di Martelloni. Ecco il nuovo consiglio comunale: "Licciana ha premiato il duro lavoro"

Un consiglio comunale tutto nuovo. Il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni, appena eletto per il secondo mandato, ha affrontato il primo consiglio comunale, momento importante per il suo giuramento, ma anche per l’assegnazione di deleghe e assessorati. Il più votato, Omar Tognini, è stato scelto come vice sindaco, a lui le deleghe a bilancio, urbanistica, politiche inerenti la sanità, associazionismo. "Vorrei cogliere l’occasione - ha detto - per ringraziare i 237 elettori ed elettrici che con il loro prezioso sostegno hanno dimostrato apprezzamento per il lavoro svolto nei cinque anni trascorsi; la loro fiducia mi permette di sedere nuovamente sui banchi del consiglio comunale per rappresentarli con fierezza e gratitudine. Ci tengo inoltre a ringraziare il sindaco Martelloni per avermi riconfermato vicesindaco e per le importanti deleghe che ha deciso di assegnarmi, sono certo che il progetto ‘Cambiamo Licciana’ proseguirà con ancor più tenacia per la vera e autentica rinascita del nostro straordinario comune".

Tre gli assessori: Giovanna Fabbri con delega al turismo, commercio, attività produttive, artigianato, eventi manifestazioni; Lara Panvini con deleghe alle politiche sociali, cultura, pubblica istruzione, trasporti e sanità, Luigi Remedi con deleghe alla polizia municipale (in collaborazione col sindaco), ambiente, potenziamento dei servizi di sicurezza, caccia e pesca, territorio e Parco dell’Appenino Tosco Emiliano. Anche i consiglieri avranno dei compiti: Gisella Costa politiche sociali, cultura, rapporti con Erp, mensa scolastica, eventi e manifestazioni, in collaborazione con gli assessori delegati; Alessandro Mazzoli promozione e valorizzazione del territorio, patrimonio comunale, castelli, ricerca finanziamenti pubblici, attività sportive e informatizzazione; Marco Tavolaccini centrale Ponterotto, politiche energetiche, fonti rinnovabili, lavori pubblici in collaborazione col sindaco; Deborah Bardini politiche della famiglia e giovanili, pari opportunità, politiche sociali, eventi e manifestazioni in collaborazione con l’assessore delegato. Sono state coinvolte anche le persone rimaste fuori dal consiglio, che volentieri offriranno il proprio supporto. Il sindaco ha tenuto nelle sue mani personale, società partecipate, polizia municipale, lavori pubblici e protezione civile.

"Un risultato insperabile, che gratifica il lavoro svolto negli ultimi cinque anni, pur col periodo difficile della Pandemia. E’ stato un primato, per la seconda volta ho vinto in tutte le sezioni, da Tavernelle fino a Terrarossa, la gente mi ha premiato, con tante preferenze in più, personali. Ne sono orgoglioso, la gente mi vuole bene e io farò di tutto per ripagare la loro stima. Sono contento della squadra, abbiamo coperto tutto il territorio. Ringrazio la mia famiglia per il supporto e la fiducia, mi ha aiutato ad arrivare dove sono arrivato. Sarò il sindaco di tutti, come ho già dimostrato nel primo mandato, ogni cosa fatta andava verso il bene dei cittadini e della comunità. Ringrazio tutta la squadra, abbiamo portato avanti una campagna elettorale tranquilla, basata su contenuti e programma, anche per questo le persone ci hanno votato".