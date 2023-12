Il San Marco Avenza rialza la testa: "Pareggio meritato col Grezzano"

Dopo due sconfitte è tornato a muovere la propria classifica la San Marco Avenza nel campionato di Promozione Toscana. Nel recupero della 10° giornata, andato in scena il 23 dicembre, i rossoblu hanno pareggiato in rimonta a Grezzano contro il Luco. "Un buon pari – commenta il tecnico David Alessi – perché arrivato contro un avversario forte che veniva da una serie di cinque vittorie consecutive. Abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Il loro gol è arrivato da una gran conclusione sotto l’incrocio ma nell’occasione abbiamo lasciato troppo campo al giocatore, potevamo chiuderlo prima. La squadra, comunque, non si è disunita e nella ripresa siamo riusciti a raggiungere il meritato pareggio". Nella San Marco ha esordito dal primo minuto l’attaccante Mario Verona mentre l’altro "super" acquisto Lorenzo Pasciuti è entrato negli ultimi venti minuti. "Verona è un attaccante completo che ha subito fatto vedere tutte le sue qualità – lo ha promosso Alessi -. E’ un giocatore che per le sue caratteristiche ci avrebbe fatto comodo anche prima. Per quanto riguarda Pasciuti aveva fatto con noi un solo allenamento e non ho voluto rischiarlo dall’inizio. Lui non ha certo bisogno di presentazioni. Quando è entrato in campo ha subito fatto vedere la sua classe. Il gol del pareggio è nato da uno suo splendido cambio di gioco con spizzata di testa di Dell’Amico è tap-in vincente di Aliboni. Alla ripresa il 7 gennaio ci attende il match casalingo contro la Larcianese, ultimo del girone d’andata, mentre il 10 gennaio saremmo a Pieve Fosciana per la Coppa. Dobbiamo prepararci bene per questi due match per noi fondamentali".