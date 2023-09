Il robot di Torart approda a ’Digital-X’

Robotor invitata a Colonia in occasione di ’Digital-x 2023’, la più grande mostra al mondo dedicata ai temi della digitalizzazione. Il 20 e 21 settembre in Rudolfplatz, un robot scolpirà un’opera in marmo direttamente davanti al pubblico. In omaggio alla città che ospita l’evento, il robot realizzerà in marmo bianco Hennes, la copia della mascotte della squadra di calcio del Colonia, una capra simbolo da sempre del club cittadino. La trasformazione digitale ci coinvolge direttamente con un impatto importante su tutti gli aspetti della convivenza umana. Robotor, azienda specializzata nell’integrazione di robot industriali multi-asse per la fresatura della pietra, “figlia” dell’esperienza e della passione dei fondatori di Torart , prestigioso laboratorio situato nel cuore delle cave, è nata per rivoluzionare il mondo dell’arte e del design.

Robotor, unica nel suo genere, ha trasformato il settore della lavorazione della pietra, integrando l’intelligenza artificiale e la tecnologia robotica avanzata per rendere accessibile a tutti la creazione di opere d’arte straordinarie, oggetti di design, repliche. Il robot si introduce così nel tradizionale processo di realizzazione di un’opera d’arte sostituendo il lavoro usurante degli “sbozzatori” che hanno sempre avuto il compito di prendere il blocco di pietra per far emergere l’opera pensata dall’artista. In fase di finitura l’artista interviene direttamente o dando precise indicazioni a artigiani specializzati. Ma il robot non si sostituirà mai all’artista: non è un creativo ma un mero esecutore. Robort nasce dall’esperienza nel campo della lavorazione del marmo dei due soci, Giacomo Massari e Filippo Tincolini, che, nel 2004, a Carrara, fondano Torart, un laboratorio d’arte creato all’interno della cave, capace di unire il rispetto per il lavoro tradizionale alla passione per le più moderne tecnologie. Jeff Koons, Barry x Ball, Francesco Vezzoli, Vanessa Beecroft, Giuseppe Penone, Zaha Hadid, Maurizio Cattelan, Fondazione Bisazza, Zachary Eastwood-Bloom, Amanda Levete, Venini, Emmanuel Babbled e altri ancora si sono rivolti e si rivolgono a Torart.

Or-Os è il rivoluzionario software di auto- programmazione per fresatura Cnc. Attraverso interfacce intuitive, senza bisogno di competenze specifiche di programmazione, Or-Os consente a tutti di utilizzare il robot anche per realizzare lavori complessi. Parte da un file 3D e converte, automaticamente, il modello in percorsi utensili senza l’intervento dell’operatore. Grazie a sensori sulla macchina la fresatura è controllata in tempo reale per una lavorazione H24 effettiva. Un’opera si realizza col robot mediamente in un decimo del tempo necessario con tecniche tradizionali (al netto della finitura manuale).